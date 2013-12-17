У Києві до медиків звернулися 7 учасників акцій протесту

У Києві станом на 6.00 (з початку доби) за медичною допомогою до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 7 учасників акцій протесту, з них 5 госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА, серед причин госпіталізації: психомоторне збудження, струс головного мозку (особа травмувалася сама), апендицит, флегмона правої гомілки, забійна рана голови, садни тіла.