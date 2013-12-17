Кривий Ріг: іномарка впала з мосту в річку, загинуло 3 дітей

Сьогодні у Кривому Розі легковий автомобіль марки БМВ впав з мосту у річку Саксагань, загинуло троє дітей і жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника відділу головного управління служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дмитра Удовиченка, повідомлення про ДТП на телефон служби 101 надійшло близько 8 години ранку.

Іномарка їхала через міст і врізалася в залізне огородження проломивши його. Автомобіль упав в річку, покриту невеликим шаром льоду. В автомобілі перебували чоловік, 37 років, його дружина, їх 8-річний син та двоє дітей 12 і 13 років. В живих залишився чоловік, який самостійно вибрався із салону автомобіля. Наразі він в шоковому стані. Його надають допомогу медики. На даний момент водолази дістали з утопленого салону автомобіля тіла всіх чотирьох загиблих. На місці трагедії працюють правоохоронні органи та оперативні служби.