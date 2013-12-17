У Херсоні в пожежі загинули жінка та її 14-річний син

У Херсоні в пожежі загинули 50-річна жінка з неповнолітнім сином.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Херсонській області, 16 грудня о 7:50 на пульт служби «101» Херсона надійшла інформація про пожежу, що сталася в приватному будинку на вул. Фурманова.

На момент прибуття пожежників у будинку вже палала крівля. Будівля старої забудови, зроблена з дерева і очерета, обкладена глиною, тому полум`я досить швидко розповсюджувалося по всій будівлі.

Пожежу було локалізовано о 8:15, повністю ліквідовано пожежу, враховуючи розбирання конструкцій та їх пролиття, об 11:55.

Із вогнем боролися 2 відділення пожежно-рятувальної частини.

На місці пожежі рятувальники виявили тіла два загиблих: безробітної 50-річної господині та її 14-річного сина-школяра.

Попередня причина пожежі – несправність пічного опалювання. Люди загинули в результаті отруєння чадним газом.

За фактом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).