В Одесі зіткнулися понад 10 машин: є постраждалі
14:58, 17 грудня 2013Новини регіонів
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Кількість ще уточнюють
В Одесі сталося зіткнення понад 10 автомобілів, є постраждалі.
Як повідомило УНІАН джерело в головному управлінні ДСНС в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці в районі Клеверного мосту.
За даними джерела, через густий туман сталося відразу кілька зіткнень на невеликій ділянці дорогі, в результаті утворилася гігантська автомобільна пробка.
Кількість розбитих машин і постраждалих людей уточнюється.
Учасником ДТП також став бензовоз.
На місці події працювало кілька машин швидкої допомоги.
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