В Одесі зіткнулися понад 10 машин: є постраждалі

В Одесі сталося зіткнення понад 10 автомобілів, є постраждалі.

Як повідомило УНІАН джерело в головному управлінні ДСНС в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці в районі Клеверного мосту.

За даними джерела, через густий туман сталося відразу кілька зіткнень на невеликій ділянці дорогі, в результаті утворилася гігантська автомобільна пробка.

Кількість розбитих машин і постраждалих людей уточнюється.

Учасником ДТП також став бензовоз.

На місці події працювало кілька машин швидкої допомоги.