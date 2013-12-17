Медики Донецького опікового центру рятують гірняків

Лікарі Донецького опікового центру Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії ім. Гусака оцінюють стан двох гірників із шахти «Свято-Покровська» як середньої тяжкості.

Про це УНІАН повідомив директор Донецького опікового центру Еміль Фісталь.

За його словами, у гірників, яких перевели із міськлікарні Добропілля, «є комбіновані пошкодження з відносно обширними до 20% опіками».

«Окрім ділянок із опіками є ділянки, де під шкіру потрапив вугільний пил, що свідчить про те, що була сильна вибухова хвиля. В даній ситуації це чималий обсяг поверхні шкіри", - пояснив Фісталь.

За його словами, також, є механічні пошкодження в обох, але різного ступеню тяжкості. В одного з потерпілих є велика підозра на перелом хребта, точні дані будуть після комп`ютерної томографії..

Директор центру зазначив, що «загальний стан здоров`я цих двох постраждалих гірників середньої тяжкості».

«Ми проводимо інтенсивне лікування, пов`язане з опіковою хворобою й травмами. Проблем із медикаментами у нас немає», - уклав Фісталь.

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, 11 гірників, які звернулися до медиків із підозрою на отруєння копальневим газом, зараз проходять лікування в Донецькій обласній лікарні профзахворювань.

За оцінками лікарів, їхній стан зараз задовільний.

В ОДА також повідомили, що сьогодні на шахті відбудеться засідання комісії з розслідування причин аварії, яке проведе начальник територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області В’ячеслав Король.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 11.44 на шахті «Свято-Покровська» ТОВ «Техінновація» в Олександрівському районі Донецької області стався викид метану. На момент аварії в шахті перебували 28 людей, на аварійній ділянці – 12. В результаті четверо гірників загинули, а двоє постраждалих були доставлені до міськлікарні м. Добропілля.

За фактом аварії почато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Слідство проводиться органами міліції. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецької області.