У Донецьку відновили подачу тепла в 163 житлові будинки

У Донецьку ліквідували наслідки аварії магістрального теплопроводу і відновили подачу теплоносія в усі 163 житлових будинки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Комунально-комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа».

Згідно з повідомленням, теплопостачання всіх споживачів котельні Іоніна в Донецьку вже відновлено - теплом забезпечені 163 житлових будинки, 5 дошкільних закладів та 4 школи. Відновити гаряче водопостачання планується до 22.00 сьогоднішнього дня без відключення в нічний час.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 15 грудня о 9.00 стався масштабний порив на магістральному теплопроводі (діаметр 700 мм). Без централізованого теплопостачання залишилося понад 100 багатоповерхових житлових будинків, а також 5 дитячих саду і кілька загальноосвітніх шкіл.

Створено штаб з ліквідації аварії, підрозділами ДСНС встановлено пункт обігріву аварійних бригад, забезпечено освітлення та проведені роботи по відкачуванню води.