У Донецьку відновили подачу тепла в 163 житлові будинки
09:22, 18 грудня 2013Новини регіонів
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Ліквідоваано аварію на теплопроводі
У Донецьку ліквідували наслідки аварії магістрального теплопроводу і відновили подачу теплоносія в усі 163 житлових будинки.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Комунально-комерційного підприємства «Донецькміськтепломережа».
Згідно з повідомленням, теплопостачання всіх споживачів котельні Іоніна в Донецьку вже відновлено - теплом забезпечені 163 житлових будинки, 5 дошкільних закладів та 4 школи. Відновити гаряче водопостачання планується до 22.00 сьогоднішнього дня без відключення в нічний час.
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 15 грудня о 9.00 стався масштабний порив на магістральному теплопроводі (діаметр 700 мм). Без централізованого теплопостачання залишилося понад 100 багатоповерхових житлових будинків, а також 5 дитячих саду і кілька загальноосвітніх шкіл.
Створено штаб з ліквідації аварії, підрозділами ДСНС встановлено пункт обігріву аварійних бригад, забезпечено освітлення та проведені роботи по відкачуванню води.
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