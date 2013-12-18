Одещина: чиновники нажилися на закупівлі медобладнання

В Одеській області чиновники закупили апарати штучної вентиляції легенів за завищеною ціною, що призвело до розтрати 250 тис державних коштів. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, чиновники завдали дані збитки державі при проведенні тендеру на закупівлю обладнання.

«Під час перевірки прокуратурою виявлено порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» посадовими особами підприємства - учасника конкурсних торгів, проведених в одному з лікувальних закладів Одеської області», - повідомили в прес-службі.

Зловживаючи своїми повноваженнями, посадові особи подали у складі пропозицій конкурсних торгів документ , які не відповідають вимогам закону. За результатами торгів, із завищенням ціни закуплено 13 апаратів штучної вентиляції легень на суму понад 2 млн грн.

«За попередніми розрахунками такі протиправні дії призвели до розтрати бюджетних коштів в сумі майже 250 тис грн», - сказали в прес-службі.

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).