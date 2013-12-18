У Севастополі затвердили програму стимулів для лікарів

У Севастополі з метою залучення кваліфікованих фахівців до роботи в галузі охорони здоров`я прийняли програму "Міські стимули в галузі охорони здоров`я м. Севастополя на 2013 – 2014 роки".

Як передає кореспондент УНІАН, «вартість» затвердженої на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії міськради програми становить 2 млн. 180 тис. грн. При цьому 1 млн. 200 тис. грн планується витратити на додаткові виплати лікарям у 2014 році, решта коштів - на покращення житлових умов медиків. На сесії наголошувалося, що низька заробітна плата і відсутність житла не сприяють залученню медичних фахівців для роботи в лікувально-профілактичних закладах первинного рівня медико-санітарної допомоги.

Програма спрямована на реалізацію державної політики з виконання окремих пунктів національного плану дій на 2013-2014 роки із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Нею передбачено забезпечення лікарів і молодших фахівців із медичною освітою, які надають первинну медичну допомогу, квартирами і земельними ділянками в сільській зоні для будівництва житла, забезпечення проїзними квитками лікарів і медичних сестер, які надають первинну медичну допомогу, забезпечення лікарів і медичних сестер, які надають первинну медичну допомогу, надбавкою до заробітної плати в розмірі до 10 % до посадового окладу.

Довідка УНІАН. У галузі охорони здоров`я Севастополя станом на 01.07.2013 працювали 1431 лікар і 3011 молодших фахівців із медичною освітою (середній медичний персонал). Укомплектованість медичними кадрами первинної медичної допомоги на 01.07.2013 становить: лікарі-терапевти дільничні – 57% (63 чол.); лікарі-педіатри дільничні – 78% (57 чол.); лікарі загальної практики – сімейні лікарі – 72% (70 чол.); молодші фахівці з медичною освітою – 67% (218 чол.). Навантаження (кількість населення) на одного лікаря на 01.07.2013 становить 2 тис. чол. замість 1,5 тис. чол. за нормативом. Питома вага пенсіонерів серед лікарів – 34%; молодших фахівців із медичною освітою – 29%.

Відповідно до перспективного плану Міністерства охорони здоров`я України з підготовки і перепідготовки лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» в період до 2015 року до м. Севастополя планується направити 51 випускника вищих медичних навчальних закладів для роботи на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів (по 17 чоловік щорічно).