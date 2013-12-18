Від отруєння парами отрути від гризунів загинув 5-річний хлопчик

В Черкаській області в селі Іванівка Уманського району від отруєння парами отрути для знищення гризунів загинув 5-річний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, вранці 16 грудня із села Іванівка до реанімаційного відділення Уманської райлікарні із діагнозом «госте отруєння» було госпіталізовано 28-річну матір та її 5-річного сина. З’ясувалося, що вони отруїлися парами отрути для знищення гризунів.

Як стало відомо, напередодні у помешканні потерпілих проводилися роботи по знищенню гризунів. Вночі матері та її 5-річному синові стало зле, по дорозі до лікарні дитина почала втрачати свідомість. Попри зусилля лікарів, врятувати життя дитині не вдалося. Близько 10 години ранку, не прийшовши до тями, хлопчик помер. Стан матері, яка знаходиться у реанімації, надзвичайно тяжкий.