Запоріжжя: легковик провалився під лід, загинули троє рибалок

Проводиться розслідування

У Запорізькій області легковик провалився під лід, загинуло троє осіб. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 18 грудня поблизу с. Білоцерківка Куйбишевського району при перетині ставка по льоду після риболовлі під лід провалився автомобіль «Москвич-412». Внаслідок події загинуло троє осіб. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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