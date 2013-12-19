Львівщина: згорів рейсовий автобус, жертв і постраждалих немає
10:41, 19 грудня 2013Новини регіонів
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Людей евакуювали своєчасно
На Львівщині під час руху по маршруту загорівся рейсовий автобус, в якому на час виникнення пожежі перебувало 26 пасажирів і водій.
Як повідомили УНІАН в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна пригода сталася 18 грудня о 16.30 біля селища Івано-Франкове Яворівського району.
За попередніми даними, через замикання електропроводки загорівся рейсовий автобус «Еталон», який слідував по маршруту «Львів – Верещиця» в сторону Верещиці. В автобусі на момент виникнення пожежі знаходилось 26 пасажирів, які разом з водієм були своєчасно евакуйовані.
Жертв і постраждалих немає.
Пожежу було ліквідовано силами одного пожежного підрозділу, вогнем повністю знищено салон і моторний відсік автобуса.
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