Львівщина: згорів рейсовий автобус, жертв і постраждалих немає

На Львівщині під час руху по маршруту загорівся рейсовий автобус, в якому на час виникнення пожежі перебувало 26 пасажирів і водій.

Як повідомили УНІАН в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна пригода сталася 18 грудня о 16.30 біля селища Івано-Франкове Яворівського району.

За попередніми даними, через замикання електропроводки загорівся рейсовий автобус «Еталон», який слідував по маршруту «Львів – Верещиця» в сторону Верещиці. В автобусі на момент виникнення пожежі знаходилось 26 пасажирів, які разом з водієм були своєчасно евакуйовані.

Жертв і постраждалих немає.

Пожежу було ліквідовано силами одного пожежного підрозділу, вогнем повністю знищено салон і моторний відсік автобуса.