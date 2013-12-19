У Вінниці 15-річну дівчину збив вантажний потяг

У Вінниці 15-річну дівчину госпіталізовано після того, як її збив вантажний потяг

Про це УНІАН повідомили в УДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 18 грудня о 16:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №5 Вінниці надійшло повідомлення про те, що на провулку Карла Маркса обласного центру на залізничній колії вантажний потяг збив дівчинку.

Як з’ясувалося, 15-річна школярка під час переходу через залізничну колію не помітила й не почула поїзд, бо була у навушниках. Дівчинку з відкритою черепно-мозковою травмою, політравмою, забоєм головного мозку та переломом лівої ключиці каретою швидкої допомоги було доставлено в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні.