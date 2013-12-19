У Харкові зіткнулися три іномарки, постраждали 4 людей

У Харкові внаслідок зіткнення трьох іномарок постраждали четверо людей.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 18 грудня близько 18:50 на вулиці Шаумяна.

41-річний водій автомобіля Audi допустив лобове зіткнення з автомобілем Citroen під керуванням 25-річного чоловіка. Після цього автомобіль Audi врізався автомобіль Hyundai, яким керувала 44-річна жінка, та спалахнув.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Citroen з 25-річною пасажиркою та водії автомобілів Audi та Hyundai були травмовані та з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Зараз правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.