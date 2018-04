Подорожі знижують ризик інфаркту та депресії  

Подорожі знижують ризик депресії і серцевого нападу, йдеться в спільному дослідженні Асоціації туризму США, Global Commission on Aging і Transamerica Center for Retirement Studies. Про це повідомляє The Los Angeles Times .

Експерти дійшли висновку що туристичні поїздки приносять таку ж фізичну і когнітивну користь, як розгадування кросвордів і відвідування музеїв.

У дослідженні також йдеться, що жінки, які подорожують кожні шість років або менше, схильні до більшого ризику серцевого нападу або інфаркту, ніж жінки, що беруть відпустку щонайменше двічі на рік.

Чоловіки, які не беруть щорічну відпустку, схильні до більшого ризику смерті, у тому числі від хвороб серця, вважають експерти.