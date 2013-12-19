У Севастополі виявили 26 боєприпасів часів війни

У Севастополі на одному з міських кладовищ виявили 26 боєприпасів часів війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ДСНС України в м. Севастополі, 18 грудня до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів на кладовищі «Мекензієві гори». Під час відкопування могили екскаватор зачепив ковшом металевий предмет, імовірно - вибухонебезпечний. На місце виклику виїхала група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, фахівці якого виявили 26 артилерійських снарядів діаметром 76 міліметрів, кожен вагою 6,5 кілограма.

Під час Великої вітчизняної війни ці боєприпаси застосовувалися для ураження живої сили противника, радіус розльоту осколків снаряда - до 700 метрів.

Рятувальники завантажили боєприпаси на спеціальний автомобіль, після чого вивезли їх на полігон і знищили.

Співробітники міліції забезпечили оточення території кладовища на час проведення робіт, щоб виключити можливість перебування людей в небезпечній зоні.