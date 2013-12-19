Правозахисники просять перевірити Маріупольський центр опіки

Правозахисна організація “Об’єднання Богдана Хмельницького” (ОБХ) просить Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка перевірити діяльність керівництва Маріупольського центру опіки.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН лідер організації ОБХ Богдан Хмельницький.

Він пояснив, що відповідний лист Павленку було направлено за результатами журналістського розслідування та моніторингк роботи Центру опіки, який здійснений організацією ОБХ.

Для представників ЗМІ на прес-конференції свої історії, пов’язані з діяльністю Маріупольського центру опіки, розповіли, зокрема, молода мама, в якої дитина на певний час потрапила у вказаний заклад, та бабуся трьох онуків, яка довгий час не могла оформити опіку над дітьми.

Як поінформував Хмельницький, всі охочі можуть переглянути відеоматеріали про історії цих та інших людей в Інтернеті на офіційному сайті організації "ОБХ".

Зі свого боку юрист організації Світлана Ліщенко зазначила, що у діяльності керівництва вказаного закладу “на даний момент точно порушення ще не з’ясовані”, але правозахисниками подано відповідні запити у правоохоронні органи.

“Як мінімум у діях керівництва даного закладу — дитячого будинку — вбачається недбалість. Але оскільки говорять, що можливо сплачувались якісь кошти, що дітей продавали, то тут можливо і шахрайство з документами, також це можуть бути якісь службові злочини. Тобто на даний момент робота проводиться”, - сказала Ліщенко.

Хмельницький наголосив, що “свої свідчення постраждалі готові надавати в суді”.

“По проведеній роботі ми написали лист Юрію Павленку, щоб він в усіх цих історіях допоміг розібратися, бо в нього є важелі впливу, він може звернутися у компетентні органи, які можуть провести повну, об’єктивну перевірку. Ми також були у прокуратурі Маріуполя, де підтверджують, що є факти, є справи, але нам ніхто не каже, на якій вони стадії. Ми, юристи, направили всі наші запити і чекаємо відповідей від прокуратури”, - зазначив лідер організації.

Хмельницький пояснив, що під увагу організації потрапив саме Маріупольський центр опіки, бо на зборах Громадської ради при Уповноваженому Президента з прав дитини - членом якої він є - багато чув, що є проблеми в закладі Маріуполя.

“І ми вирішили перевірити ті скарги, які надходять нам, в Громадську раду. І ми поїхали у Маріуполь... Але ми будемо їздити по всій Україні і перевіряти всі будинки дитини. У нас багато вже історій і ми їх всі покажемо”, - заявив лідер організації.

Він переконаний, що суспільство має більше говорити про існуючі проблеми з усиновленням, щоб наші діти були більше захищені.

Хмельницький також повідомив, що об’єднання вже відкрило “гарячу лінію” щодо цієї проблеми.

“Якщо хтось знає якісь історії, якщо хтось потрапив в таку історії, ми просимо звертатися до нас, дзвонити. І ми будемо перевіряти, їздити, піднімати всі структури, щоб допомогти нашим дітям”. Телефони організації: (044) 228-63-68 та (093) 804-33-33.