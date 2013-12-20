Донеччина: 300 дітей-вихованців соцзакладів отримали подарунки

У Донецькій області 300 дітей-вихованців соцзакладів отримали сьогодні подарунки від Святого Миколая .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, сьогодні в двох притулках і десяти центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, що діють в області, відбулися святкові заходи.

Вихованців цих закладів привітали представники органів місцевого самоврядування, депутати й керівники міських рад, місцевих підприємств, спонсори, представники благодійних фондів, приватні підприємці.

Так, заступник голови облдержадміністрації Олена Петряєва і начальник служби у справах дітей Віра Сагайдак відвідали Шахтарський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, в якому зараз перебувають 20 дітей, і вручили їм солодкі подарунки, настільні ігри, м`які іграшки, канцелярські товари, побутову техніку. Вихованці центру, в свою чергу, підготували концертну програму для гостей.

На запрошення голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, діти із Харцизького центру соціально-психологічної реабілітації 19 грудня відвідали в Донецькому палаці спорту «Дружба» льодове шоу «Зимова казка».

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» привітав дітей із притулків і центрів соціально-психологічної реабілітації та вручив їм гігієнічні набори, фрукти та солодощі.