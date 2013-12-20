На Дніпропетровщині виявлено більше 200 боєприпасів

У Криворізькому районі Дніпропетровської області поблизу меморіального комплексу «Могила Баба» на відкритій території члени історико-пошукової організації «Пошук Дніпро» виявили 206 боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибулі на місце події піротехніки ідентифікувала боєприпаси як 137 одиниць 76-міліметрових та 45-міліметрових артилерійських снарядів, 11 одиниць ручних протипіхотних гранат РПГ-40, гранату Ф-1 та понад 40 мін.

Всі небезпечні боєприпаси знешкоджено того ж дня, 19 грудня, на спеціальному полігоні.