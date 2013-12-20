У Києві знайшли двох раніше зниклих неповнолітніх дітей

Міліція заявляє, що розшукала двох раніше зниклих неповнолітніх дітей: на Майдані Незалежності та у Маріїнському парку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, працівники Бородянського райвідділу міліції близько двох тижнів шукали двох неповнолітніх – 16-річну Катерину та 17-річного Олександра. «Завдяки небайдужості громадян та допомозі працівників карного розшуку обласного управління міліції дітей повернули зі столиці додому», - зазначили у міліції і додали, що зникнення Катерини повідомила 10 грудня її мати. Жінка розповіла правоохоронцям, що дівчина і раніше могла піти з дому, але завжди поверталась. Сирота Сашко покинув гуртожиток Бородянського професійного ліцею днем пізніше, про що розповіла міліціонерам педагог навчального закладу.

В результаті пошуків дівчину затримали в Маріїнському парку столиці. Її за орієнтуванням впізнали люди та повідомили в міліцію. Хлопця ж знайшли біля студентського намету на Майдані Незалежності, де він допомагав у приготуванні їжі.

«Відкриті за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) кримінальні провадження за фактами зникнення дітей наразі закриті», - додали у міліції.