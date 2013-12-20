На Чернігівщині виявлено 34 снаряди часів війни

Місце знахідки охороняють

У Прилуцькому районі Чернігівської області виявлено понад 30 снарядів часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації. Боєприпаси виявлено 19 грудня поблизу села Сухополова Прилуцького району на відкритій території. Там знайдено 34 артилерійські снаряди калібру 75 мм часів Великої Вітчизняної війни. Місце знахідки охороняється. Подана заявка на знешкодження до управління ДСНС України в Чернігівській області. Знищення даних артилерійських снарядів планується здійснити 20 грудня.

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