У Львові в готелі газом отруїлися діти і молода жінка
10:40, 23 грудня 2013Новини регіонів
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Обставини розслідують
У готелі „Парк авеню” у Львові під час пожежі постраждали двоє дітей та жінка.
Як повідомили УНІАН У департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пожежа сталася вчора о 20.04.
В одному з номерів загорівся матрац. Отруїлися продуктами горіння і були госпіталізовані 24-річна жінка і двоє дітей - 2011 та 2013 років народження.
Обставини події розслідуються.
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