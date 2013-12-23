У Львові в готелі газом отруїлися діти і молода жінка

У готелі „Парк авеню” у Львові під час пожежі постраждали двоє дітей та жінка.

Як повідомили УНІАН У департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пожежа сталася вчора о 20.04.

В одному з номерів загорівся матрац. Отруїлися продуктами горіння і були госпіталізовані 24-річна жінка і двоє дітей - 2011 та 2013 років народження.

Обставини події розслідуються.