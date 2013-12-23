У Луганську перекинувся автобус: 18 людей госпіталізовано

Сьогодні близько 7.30 в Луганську перекинувся автобус "Богдан", 18 людей госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, за попередньою інформацією, водій не вибрав на спуску безпечну швидкість, не справився з керуванням, зачепив бордюр, електроопору, унаслідок чого маршрутка перекинулася.

В автобусі їхало 35 пасажирів, з них 18 було госпіталізовано, двоє – у тяжкому стані.

На місці працюють слідчо-оперативна група, медики і рятувальники.