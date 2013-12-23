У Луганську перекинувся автобус: 18 людей госпіталізовано
10:42, 23 грудня 2013Новини регіонів
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Двоє у тяжкому стані
Сьогодні близько 7.30 в Луганську перекинувся автобус "Богдан", 18 людей госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, за попередньою інформацією, водій не вибрав на спуску безпечну швидкість, не справився з керуванням, зачепив бордюр, електроопору, унаслідок чого маршрутка перекинулася.
В автобусі їхало 35 пасажирів, з них 18 було госпіталізовано, двоє – у тяжкому стані.
На місці працюють слідчо-оперативна група, медики і рятувальники.
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