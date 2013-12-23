В Одеській дитячій лікарні відкрили відділення реанімації немовлят

В Одеській дитячій лікарні № 2 відкрилося нове відділення реанімації новонароджених.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, відділення створене на базі міської дитячої лікарні №2 у Київському районі, по вул. Дача Ковалевського, 81.

«З бюджету Одеси і депутатських фондів виділено 3,85 млн грн на проведення капітального ремонту і придбання нового реанімаційного устаткування. Закуплено інкубатори, які забезпечують новонародженому перебування в умовах, максимально наближених до організму матері, а також апаратуру для забезпечення дихання немовлят і постійного моніторингу їх стану», - повідомили в управлінні.

Для жінок, що перебувають разом з новонародженими, організоване гаряче харчування, також працюватиме молочна кухня для немовлят.

В управлінні зазначили, що потужність відділення, відкритого 21 грудня, - 12 реанімаційних місць, що дозволяє забезпечити надання неонатологічної допомоги відповідно до сучасних стандартів – 1 реанімаційне місце на 1 тисячу дітей, що народилися.

«Створення нового відділення реанімації в Київському районі є важливою частиною єдиної системи організації медичної допомоги новонародженим в Одесі. Також ця система включатиме обласний перинатальний центр в Суворовському районі і перинатальний центр, що планується до створення на базі пологового будинку №5. Крім того, є реанімаційна база новонароджених в обласній дитячій клінічній лікарні на Слобідці. Це дозволить підвищити ефективність надання неонатологічної допомоги всьому населенню Одеси», - повідомили в управлінні.

В управлінні також стверджують, що додатково міська влада виділили 570 тис. грн на проведення ремонтних робіт і 500 тис. грн на забезпечення неонатологічних відділень електропостачанням.

Цього року в Одесі народилося більш як 10 тисяч дітей, і, як стверджують у міськраді, є тенденція до підвищення народжуваності.