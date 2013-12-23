Біля мису Фіолент зі 100-метрової висоти обвалився грунт

У Севастополі біля мису Фіолент стався обвал ґрунту з 100-метрової висоти.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління ДСНС України у м. Севастополі, сьогодні о 9.30 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про обвал ґрунту берегової частини садового товариства «Мусон» на території дачної ділянки біля мису Фіолент.

На місце події виїхала група оперативного реагування Управління ДСНС, група аварійно-рятувальних робіт загону спеціального призначення УДСНС, представники Гагарінської адміністрації, правоохоронних органів і геолог КП «Ютекогеоцентр».

За словами жителя дачі, зсув ґрунту стався під будівлею літньої кухні. При цьому також обвалилася частина огорожі і вольєра з птахами (3 павичі). На даний момент відсутній ґрунт під 15% фундаменту споруди. Постраждалих на місці обвалу немає.

На місці події було проведено позапланове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Фахівці, які працюють на місці обвалу, захистили територію, щоб обмежити доступ сторонніх осіб на небезпечну територію. Також було проведено додатковий огляд ділянки, на якій стався обвал. Визначені першочергові заходи щодо ліквідації можливого обвалення даної ділянки землі надалі. Причини обвалу встановлюються.