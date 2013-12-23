У ДТП у Луганську постраждало 29 осіб

В результаті аварії, що відбулася вранці 23 грудня в Луганську, постраждали 29 осіб.

Про це повідомляє Департамент ДАІ МВС України.

У понеділок вранці у Луганську перекинулася маршрутка, спочатку обласне управління МВС повідомило про 18 потерпілих, пізніше Держслужба України з НС заявила, що постраждали 28 осіб.

"За попередньою інформацією, водій не обрав на спуску безпечну швидкість, не впорався з керуванням, зачепив бордюр, електроопору, після чого автобус перекинувся. За попередніми даними, травмовано двадцять дев`ять пасажирів автобуса", - зазначається у повідомленні ДАІ.

Правоохоронці з`ясовують причини і обставини ДТП.