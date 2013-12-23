У Черкасах врятували двох рибалок

У Черкасах у минулі вихідні на Дніпрі врятували 2-х рибалок, яких на крижині віднесло течією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 21 грудня о 12.20 до оперативно-координаційного центру Управління, надійшла інформація про те, що в акваторії Дніпра на дрейфуючій крижині перебувають двоє чоловіків. Опитавши місцевих рибалок, рятувальники дізналися напрямок у якому почала дрейф крижина із людьми. Вже через десять хвилин рятувальники наздогнали рибалок в районі острова «Чаїний» на Дніпрі. За допомогою човна їх зняли з крижини та доставили на берег. На березі рибалкам було надано необхідну допомогу. Від медичної допомоги врятовані відмовилися. Як стало відомо, напередодні чоловіки вийшли на кригу порибалити. Коли почалася відлига, чоловіки не встигли дістатися берега.

З початку року на водних об’єктах Черкаської області зареєстровано 93 пригоди, внаслідок яких 74 особи загинуло та 43 особи було врятовано.