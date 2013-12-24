В Одесі сильний туман: аеропорт не працює

Міжнародний аеропорт «Одеса» припинив прийом і відправлення літаків через сильний туман.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, рейс із Москви («Шереметьєво»), який мав прибути о 00.10, планують прийняти о 12.15.

Крім того, згідно з онлайн-табло аеропорту, майже на 4 години затримується рейс зі Стамбулу (літак мав прибути о 9.10), із Борисполя замість 10.50 планується прийняти літак о 12.50, затримуються рейси з московських аеропортів «Внуково» і «Домодєдово», а також зі Стамбулу. Також перенесено рейси з Одеси до «Шереметьєво», «Борисполя», «Внуково» і до Стамбула.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов`язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.