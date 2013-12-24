У Львові без тепла залишилися лікарні та дитсадки

У Львові сьогодні внаслідок пошкодження трубопроводу магістральної теплової мережі без опалення залишилися 89 житлових будинків, 4 дитячих садочки, 4 школи та 2 поліклініки.

Як повідомили УНІАН у львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго», без теплопостачання залишилося 48 багатоповерхових житлових будинків по вул. Володимира Великого, 7 житлових багатоповерхівок по вул. Княгині Ольги, 6 багатоповерхових житлових будинків по вул. Кульпарківській, а також житлові будинки по вулицях Айвазовського, Бойчука, Керамічній, Кобилиці, Музики, Симоненка, Кульпарківській, Боткіна, Грабянки, Молдавській.

Також призупинено подачу опалення до дитячих установ №37 (Княгині Ольги, 59-а), №134 (Володимира Великого, 55), №73 (Бойчука, 7) та дитячої установи «Левеня» (Володимира Великого, 71-а, 87-а); середня школа №31 (Княгині Ольги, 104), СШ №2 (Володимира Великого, 55-а), СШ №36 (Володимира Великого, 55-б), СШ №85 (Симоненка, 6) і двох поліклінік - 2-ї міської (Симоненка, 4) та 4-ї стоматологічної (Симоненка, 6-а).

ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить ремонтні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Львові через аварію на тепломережі на вулиці Трильовського без тепла залишалися 49 багатоповерхових житлових будинків, школа та 2 дитсадки.