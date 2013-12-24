В Одесі через пожежу в будинку загинула людина

В Одесі сьогодні через пожежу в житловому будинку 1 людина загинула, 2 - госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, о 7.14 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховому будинку в старому центрі Одеси, за адресою вулиця Південна, 31 (район Молдаванки).

«О 7.20 на місце пригоди прибули 6 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області працювали за підвищеним рангом виклику. Як з`ясувалося, пожежа почалася з квартири № 19 на першому поверсі. В ній жила самотня 70-річна пенсіонерка, яка за станом здоров`я була не в змозі самостійно пересуватися», - розповіли у відділі.

У ньому пояснили, що вищеназваний будинок – повністю дерев`яний, тому вогонь по дерев`яному обрешетуванню швидко перекинувся на квартиру №13 на другому поверсі, де жила молода подружня пара. Чоловік і дружина отримали опіки середнього ступеня тяжкості. Зокрема, 25-річного чоловіка доставлено до Одеського обласного клінічного медичного центру, а його 23-річну дружину – до опікового центру при міській клінічній лікарні №10.

Рятувальники евакуювали 10 жителів будинку: 7 людей вивели по маршових сходах, 3 довелося евакуювати за допомогою висувних драбин.

«Пожежники не дали вогню розповсюдитися на сусідні 9 квартир», - повідомили у відділі.