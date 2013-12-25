Чернігівщина: під час пожежі загинули 2-річні близнюки

У Чернігівській області під час пожежі загинули двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, сьогодні о 10:40 до Служби порятунку "101" у Коропському районі від медпрацівників Центральної районної лікарні надійшло повідомлення, що під час пожежі задихнулись і загинули двоє хлопчиків близнюків 2011 року народження. До лікарні їх вже без ознак життя привезла разом із сусідами 26-річна мати.

Крім того, лікарі повідомили, що у будинку по вул. Щорса в селищі Короп, який винаймала жінка з дітьми, продовжується пожежа. На місце події прибули два відділення вогнеборців і о 12:25 пожежу було ліквідовано.

За попередніми даними, мати залишила дітей самих вдома, а сама пішла до сусідів у справах. Причиною загоряння став холодильник на кухні, що був увімкнений через трійник в електромережу. Сусіди помітили дим, винесли дітей з будинку, викликали їхню матір та відвезли хлопчиків до лікарні. По дорозі до медзакладу діти померли.

За фактом пожежі проводиться розслідування.