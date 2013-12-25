У Києві трамвай збив візочок з немовлям
12:17, 25 грудня 2013Новини регіонів
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Від смерті врятував візочок
Вчора увечері у Києві неподалік станції метро "Оболонь" трамвай збив візочок з 11-місячною дитиною.
Мати малюка переходила дорогу з дитячим візочком. Через темряву вона не побачила трамвай, що рухався рейками, передає ТСН.
Громадський транспорт збив візочок і травмував немовля. На тему: Маршрут трамваю №12 у Києві цими вихідними тимчасово закриють Правоохоронці стверджують, що від смерті дитину врятував теплий одяг. Він пом`якшив удар від зіткнення і смертельних травм вдалося запобігти. Малюка відвезли до дитячої лікарні.
У нього виявили черепно-мозкову травму. На шляхах поруч з місцем події був тимчасово зупинений рух.
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