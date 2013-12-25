У Києві трамвай збив візочок з немовлям

Вчора увечері у Києві неподалік станції метро "Оболонь" трамвай збив візочок з 11-місячною дитиною.

Мати малюка переходила дорогу з дитячим візочком. Через темряву вона не побачила трамвай, що рухався рейками, передає ТСН.

Громадський транспорт збив візочок і травмував немовля. На тему: Маршрут трамваю №12 у Києві цими вихідними тимчасово закриють Правоохоронці стверджують, що від смерті дитину врятував теплий одяг. Він пом`якшив удар від зіткнення і смертельних травм вдалося запобігти. Малюка відвезли до дитячої лікарні.

У нього виявили черепно-мозкову травму. На шляхах поруч з місцем події був тимчасово зупинений рух.