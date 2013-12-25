У Києві вихователька заплатить 850 грн за побиття дітей

13:25, 25 грудня 2013
Новини регіонів
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З посади звільнили

Дарницький районний суд Києва оголосив вирок виховательці одного зі столичних дитячих садків за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень двом 6-річним хлопчикам-близнюкам.

 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дарницького району Києва.
 
«Враховуючи щире каяття підсудної та повне визнання нею вини, суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, що становить 850 грн», - поінформували в прокуратурі.
 
Як зазначили в прес-службі, інцидент із побиттям дітей стався у травні цього року в дошкільному навчальному закладі № 138, що на вул. Ревуцького.
 
«Під час денного сну двоє вихованців старшої групи пустували та голосно сміялися у спальній кімнаті. Розлютившись через їхню поведінку, вихователька схопила дитячі капці та почала бити ними малюків по обличчю та тілу.
 
У подальшому, намагаючись приховати сліди злочину, жінка відвела дітей до вбиральні та підвела під холодний душ, а почервонілі плями на їхній шкірі замастила маззю», - йдеться в повідомленні.
 
Увечері, помітивши на тілі хлопчиків сліди від ударів, батьки одразу ж звернулись до лікарів та правоохоронців.
 
Згідно з висновками судово-медичної експертизи, діти отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді синців на обличчі та тілі саме внаслідок інциденту.
 
Під час судового засідання вихователька повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України – «Умисне легке тілесне ушкодження».
 
Наразі жінку звільнено із займаної посади.
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