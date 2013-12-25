У Шевченківському р-ні Києві біля будинків розлили 5 кг ртуті
14:35, 25 грудня 2013Новини регіонів
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Демеркуризація триваля 7 годин
В Шевченківському районі столиці рятувальники зібрали 5 кг ртуті, що була розлита біля житлових будинків по вул. Ванди Василевської.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Києві, 24 грудня 09.33 рятувальникам зателефонували очевидці, які виявили небезпечну речовину.
На місці з’ясувалося, що площа розливу ртуті становить близько 70 кв. м. На ліквідацію надзвичайної ситуації також прибули працівники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також санепідемстанції.
Демеркуризація ртуті тривала майже 7 годин.
Паралельно санепідемстанція проводила заміри показників забруднення атмосферного повітря і брала проби грунту.
Загалом зібрано 5 кг ртуті. Загроза отруєння повністю усунута, запевняють в ДСНС.
Наразі встановлюється джерело витоку ртуті та причину, з якої небезпечна речовина розлилася біля житлових будинків, йдеться в повідомленні.
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