У Шевченківському р-ні Києві біля будинків розлили 5 кг ртуті

В Шевченківському районі столиці рятувальники зібрали 5 кг ртуті, що була розлита біля житлових будинків по вул. Ванди Василевської.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Києві, 24 грудня 09.33 рятувальникам зателефонували очевидці, які виявили небезпечну речовину.

На місці з’ясувалося, що площа розливу ртуті становить близько 70 кв. м. На ліквідацію надзвичайної ситуації також прибули працівники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також санепідемстанції.

Демеркуризація ртуті тривала майже 7 годин.

Паралельно санепідемстанція проводила заміри показників забруднення атмосферного повітря і брала проби грунту.

Загалом зібрано 5 кг ртуті. Загроза отруєння повністю усунута, запевняють в ДСНС.

Наразі встановлюється джерело витоку ртуті та причину, з якої небезпечна речовина розлилася біля житлових будинків, йдеться в повідомленні.