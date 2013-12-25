Саша Попова передала медобладнання лікарні "швидкої" в Миколаєві

Саша Попова разом з мамою Аллою Гудзь сьогодні передала спеціалізоване медичне обладнання для реанімаційного відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД), де Саша проходила лікування після звірячого побиття у ніч з 9 на 10 березня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, медобладнання було закуплено на кошти, виділені Поповій фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» на реабілітацію, і які залишилися у неї після лікування.

На 100 тисяч гривень, лікарня придбала спеціалізоване медичне обладнання, яке дозволить створити в реанімації комфортні та безпечні умови для порятунку життя пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості.

Як зазначив головний лікар Олександр Демьянов, тепер лікарі-анестезіологи мають у розпорядженні максимально обладнане місце, а пацієнти зможуть отримати кваліфіковану допомогу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 березня 2012 Сашу Попову в результаті побутової сварки по-звірячому побив 22 -річний Олександр Косінов. З важкими травмами дівчина була доставлена ​​в лікарню швидкої медичної допомоги і близько 70 днів перебувала в глибокій комі .

Лікування та подальшу реабілітацію Попової фінансував фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», забезпечивши пацієнтку ліками, обладнавши всім необхідним палату. Також за ініціативи Фонду був зібраний консиліум за участю провідних медиків країни, які допомогли визначити правильну тактику лікування. Завдяки швидкій реабілітації Саші, у її родини залишилися кошти, які Саша і її мама і вирішили передати лікарні для оснащення реанімаційного відділення. 23 жовтня Попова і її мама Алла Гудзь передали Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги сертифікат на 100 тис. грн.