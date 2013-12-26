У Одесі вимагають повернути державі 7 тис. кв. м санаторію

У Одесі прокуратура вимагає повернути державі нерухоме майно площею понад 7 тис кв м санаторію «Магнолія».

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, в даний час Господарський суд Одеської області розглядає справу за позовом прокуратури Приморського району Одеси в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до юридичних осіб про визнання недійсним договору купівлі-продажу.

Предметом договору є нерухоме майно загальною площею понад 7 тис кв м, розташоване в курортній зоні Одеси - на Французькому бульварі. Позовні вимоги прокуратури полягають у поверненні зазначеного майна у власність держави. Засідання з розгляду справи призначено на січень 2014 року.

У прокуратурі додали, що зараз міліція перевіряє законність робіт з масової вирубки дерев на території санаторію, яка почалася 24 грудня. За даними джерела, за фактом незаконної вирубки внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження по ст.245 «Знищення або пошкодження об`єктів рослинного світу» КК України.