На Прикарпатті відкрили перший в Україні дитячий хоспіс

У місті Надвірна Івано-Франківської області відкрили перше в Україні дитяче хоспісне відділення на базі приміщень Надвірнянського будинку дитини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, у Дитячому центрі паліативної допомоги (хоспісу) надаватимуть допомогу невиліковно хворим дітям, які при потребі можуть перебувати з кимось із батьків. У закладі розгорнуто 6 палат на 15 ліжок. У перспективі – створення виїзного консультативного відділення хоспісу для надання допомоги дітям у домашніх умовах. Кошти для облаштування закладу в сумі близько 1,5 млн грн було зібрано під час телемарафону «Жити і вірити».

За словами директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Романа Мельника, дитячий хоспіс облаштовували виключно на пожертви людей.

Довідка УНІАН. Хоспіс – медичний заклад, який надає допомогу пацієнтам з тяжкими або невиліковними захворюваннями. Щороку на Прикарпатті хоспісної допомоги потребують близько 400 неповнолітніх пацієнтів з важкими або невиліковними хворобами. Досі паліативна допомога дітям у такому форматі не надавалася у жодному регіоні України.