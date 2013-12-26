На Чернігівщині при пожежі загинули дві людини

У Мені Чернігівської області жертвами пожежі стали дві людини.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні о 4.00 в одноповерховому приватному житловому будинку. Дві людини загинули і ще одна з опіками госпіталізована до Менської центральної районної лікарні.

О 6.10 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС в Чернігівській області.