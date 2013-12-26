На Чернігівщині при пожежі загинули дві людини
10:53, 26 грудня 2013Новини регіонів
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Одна госпіталізована з опіками
У Мені Чернігівської області жертвами пожежі стали дві людини.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні о 4.00 в одноповерховому приватному житловому будинку. Дві людини загинули і ще одна з опіками госпіталізована до Менської центральної районної лікарні.
О 6.10 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС в Чернігівській області.
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