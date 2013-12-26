У Криму цього року відпочили 5,9 млн туристів

У Криму цього року відпочили 5,89 млн. осіб - на 4% менше, ніж у рекордному за роки незалежності України 2012 році (6,134 млн. туристів).

Як повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму, при цьому кількість відпочивальників за 2013 рік на 3,7% більша, ніж у 2011 році (5,676 млн.) і на 2,6% більша за показники 2010 р. (5,739 млн.).

«Незважаючи на те, що цей рік не побив рекордів, його можна рвважати одним з кращих. Особливо порадував результат просування кримського оздоровлення навесні. У цей період півострів відвідало майже на 20% більше туристів ніж торік», - сказав міністр курортів автономії Олександр Лієв.

Основним чинником, що зіграв на зниження турпотоку, стало аномальне похолодання у вересні і жовтні.

«Це дуже важливий урок для турбізнесу, який повинен розуміти, що не варто покладатися лише на природні чинники, а треба готувати для гостей цікаві пропозиції», - зазначив Лієв.

Основна частина доходів від туризму залишається в тіні. «Оскільки чотири мільйони туристів, як і раніше, вважають за краще зупинятися в приватному секторі, роботу якого важко координувати і аналізувати», - пояснив глава Мінкурортів.