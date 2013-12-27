У Ніжині через бомбу часів війни евакуйовували 80 сімей

У Ніжині Чернігівської області сьогодні на час знешкодження авіаційної бомби часів Великої Вітчизняної війни евакуйовували 80 сімей.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації та комунікацій з громадськістю Управління ДСНС в області.

За словами начальника відділу Андрія Хожаїнова, на час виконання небезпечних робіт зі знешкодження авіаційної бомби ФАБ-250 було евакуйовано людей з чотирьох навколишніх будинків – усього 80 родин. За допомогою спецтехніки небезпечну знахідку вивезли за місто, де її підірвали.

Авіаційну бомбу було виявлено по вул. Ващенка, учора, 25 грудня, під час виконання земляних робіт, пов’язаних з прокладанням каналізаційного колектора.