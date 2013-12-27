У Черкасах хвора на сказ куниця покусала чоловіка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, це трапилось на полі в районі вулиці Сурікова, де черкасець вигулював свого собаку.

Те, що куниця була хвора на сказ, підтвердилося після проведення відповідних лабораторних аналізів.

За словами Головного державного інспектора ветмедицини у Черкасах Василя Крука, у зв’язку з цим оголошено неблагополучною щодо сказу зону, обмеженою вул. Сурікова між ПАТ «Азот» та АПК «Маїс», залізничною колією вул. Пригородна (с. Хутори), та загрозливою зоною щодо сказу територію вул. Першотравнева, просп. Хіміків, а також прилеглі землі с. Хутори, територію ПАТ «Азот» та АПК «Маїс». Комісія черкаського виконкому затвердила комплексний план заходів з локалізації та ліквідації осередку сказу тварин у Черкасах.

За його словами, у місті регулярно фіксуються випадки сказу, які пов’язані з укусами диких тварин з прилеглих лісових масивів.