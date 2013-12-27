Львівщина: у квартирі знайшли мертвими молодих людей

У місті Червонограді на Львівщині в одній з квартир житлового будинку виявлено тіла двох молодих людей, причина смерті яких наразі встановлюється.

Як повідомили УНІАН в Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, тіла 27-річного чоловіка та 19-річної дівчини без ознак насильницької смерті були виявлені вчора, 26 грудня, в квартирі будинку на вулиці Сокальській.

Причини та обставини загибелі встановлюються. Проводиться дослідча перевірка, йдеться в повідомленні.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, загиблі перебували у квартирі, яка їм не належала, а приїхали вони до Червонограда з міст Соснівка та Гірник. Про мету їхнього приїзду і зустрічі в помешканні – нічого не відомо.

Працівники ПАТ «Львівгаз» виключили можливість загибелі людей від отруєння чадним газом, оскільки всі газові прилади були вимкнені, у помешканні запаху газу не було.

Наразі проводиться судово-медична експертиза, яка має встановити причини загадкової смерті молодих людей.