У Києві за добу до лікарів звернулися троє мітингувальників

У Києві за останню добу до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися троє мітингувальників, яких було госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА, причини госпіталізації – пневмонія, бронхіт, перелом кісток лівої стопи зі зміщенням.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

У профільному департаменті також запевнили, що в медичних закладах столиці медикаменти та інші засоби медичного призначення, необхідні для надання допомоги травмованим учасникам масових акцій, наявні у необхідній кількості. Так само повністю укомплектовані лікарськими засобами та виробами медичного призначення і бригади невідкладної медичної допомоги, які чергують у місцях скупчення людей.