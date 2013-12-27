Через вибух газу в будинку Харкова відселено 9 мешканців

За фактом вибуху в житловому будинку Харкова розпочато кримінальне провадження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Як нагадали в прокуратурі, вибух стався сьогодні близько 06.30. На місце події одразу ж виїхав виконуючий обов’язки прокурора області Володимир Суходубов, зазначається в повідомленні.

За попередньою інформацією, на п’ятому поверсі будинку вибухнув побутовий газ. Загинув чоловік 1965 р.н.

У квартирі, де стався вибух, вибито шибки, зруйновано міжкімнатну стіну. Сусідні квартири значних ушкоджень не зазнали.

Дані про подію внесені до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Проводяться усі необхідні оперативно-слідчі дії для встановлення причин вибуху, підкреслюється в повідомленні.

Керівництво прокуратури області взяло на особистий контроль розслідування цього кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що на місці події загинув чоловік, якого під час вибуху викинуло вибуховою хвилею з квартири 5-го поверху. Рятувальники евакуювали 9 мешканців сусідніх квартир.