Житомирщина: для дитсадочків закупляли спред замість масла

Прокуратура Житомирської області розпочала перевірку дотримання вимог чинного законодавства при організації харчування дітей у навчальних закладах міста.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, перевірки розпочато після обнародування міською владою результатів експертиз масла з дитсадків Житомира, яке виявилося спредом.

За її словами, особливо ретельно буде перевірено якість та безпечність продукції, що постачається. За результатами перевірки буде розглянуто питання про відповідальність винних осіб, у тому числі органів виконавчої влади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради з посиланням на заступника Житомирського міського голови Наталію Леонченко, лабораторними дослідженнями, проведеними трьома лабораторіями встановлено, що до дитячих садочків Житомира замість вершкового масла постачають спред.

«У всіх відібраних зразках частка рослинних жирів становить до 75%, замість вершкового масла годували дешевим спредом»,- зазначила заступник міського голови.

Леонченко також заявила, що стосовно цього факту міська влада звернулася до прокуратури, а також "готує відповідні звернення до МВС та СБУ, аби отримати повну картину зловживань».

Леонченко уточнила, що зразки зразки масла, яким годували дітей, були відібрані в двох дошкільних навчальних закладах № 33 і № 38. Дослідження проводили лабораторії – державна Держстандартметрологія та дві приватні - житомирських маслозаводів «Рудь» і «Фаворит».

За результатами досліджень, усі три лабораторії виявили наявність рослинних жирів у всіх наданих зразках, а лабораторія маслозаводу «Фаворит» визначила, що рослинні і тваринні жири містяться у пропорції 75% до 25%. Окрім того, Держстандартметрологія виявила невідповідність вимогам по всіх п’яти показниках, які перевіряються.

Леонченко підкреслила, що наразі управління освіти Житомирської міськради, яке в даному випадку є замовником послуг за державні кошти, виставило претензії до постачальника цього "масла" - ПАТ „Продцентр”. І зараз цей продукт у садочках припинили використовувати. Обраховуються його залишки з метою повернення постачальнику.

Міська влада звернулася до прокуратури Житомира з проханням провести перевірку дотримання постачальником вимог у сфері якості та безпеки харчових продуктів і, у разі виявлення порушень, вжити заходів прокурорського реагування.

Вчора, 26 грудня 2013 року в Житомирі розпочалися тендерні торги за всіма групами товарів, які будуть використовуватися у дитячих садочках у 2014 році.

Довідка УНІАН. Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» управлінням освіти і науки, охорони здоров’я обласних державних адміністрацій заборонено замовляти, приймати та використовувати вершково-рослинні масла з метою збереження здоров’я дітей, попередження виникнення захворювання органів травлення.