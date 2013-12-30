Львівщина: під час пожежі в будинку загинуло подружжя

На Львівщині під час пожежі у приватному житловому будинку загинуло подружжя.

Як повідомили УНІАН в Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, трагічна подія сталася увечері 28 грудня в селі Княже Сокальського району.

Як зазначається в повідомленні, у приватному одноповерховому дерев’яному житловому будинку виникла пожежа, після гасіння якої на місці було виявлено тіла двох загиблих: 62-річного власника будинку та його 58-річної дружини.

Вогнем знищено будівлю повністю.

Причина пожежі з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.