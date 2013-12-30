Львівщина: під час пожежі в будинку загинуло подружжя

10:01, 30 грудня 2013
Новини регіонів
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Причину встановлюють

На Львівщині під час пожежі у приватному житловому будинку загинуло подружжя.

 
Як повідомили УНІАН в Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, трагічна подія сталася увечері 28 грудня в селі Княже Сокальського району.
 
Як зазначається в повідомленні, у приватному одноповерховому дерев’яному житловому будинку виникла пожежа, після гасіння якої на місці було виявлено тіла двох загиблих: 62-річного власника будинку та його 58-річної дружини.
 
Вогнем знищено будівлю повністю.
 
Причина пожежі з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.
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