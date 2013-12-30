Житомирщина: 12-річний хлопчик добу провів у дрімучому лісі

На Житомирщині підліток пішов по ялинку, заблукав та добу провів у дрімучому лісі на Олевщині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук.

За її словами, понад 200 працівників міліції, рятувальників, лісників і небайдужих жителів села Жубровичів на Житомирщині прочісували довколишні дрімучі ліси, де вчора загубився 12-річний Дмитро. Вже за кілька годин спільних пошуків хлопчика знайшли живим і неушкодженим та повернули додому.

12-річний хлопець опинився у лісі, підшукуючи ялинку до новорічних свят. З товаришем, з яким разом прийшли, він розпрощався вчора близько 16.00, запевнивши його, що пройдеться ще трохи лісом уздовж села, проте до рідної домівки не повернувся ні за годину, ні за дві, ні коли згустились вечірні сутінки.

«Ми покликали на допомогу всіх своїх сусідів і місцевих лісників і стали шукати сина самотужки. Проходили лісом аж до темної ночі, гукали його, проте він не відгукнувся», - розповіли міліції батьки зниклого хлопчика.

Коли ж стало зрозумілим, що самостійно його знайти не вдасться, люди звернулися до правоохоронців. У місцевому райвідділку на повідомлення зреагували миттєво й терміново організували пошуки.

Як уточнив начальник УМВС Житомирщини Анатолій Лазарєв, по тривозі було піднято особовий склад місцевого райвідділку, а також міліцію сусідніх районів – Ємільчинського, Лугинського та Овруцького. На місце події виїхали й допоміжні сили з числа працівників галузевих служб УМВС. А в самому обласному Управлінні створили оперативний штаб, де акумулювалася та аналізувалася вся інформація з місця події, а також координувалися дії правоохоронців.

До невідкладних розшукових заходів долучилися й працівники МНС, лісництва та громада не лише Жубровичів, але й сусідніх сіл Олевщини. Загалом понад двісті людей, розділених на 15 пошукових груп, прочісували ліс і довколишні лісові масиви. У найближчих селах ретельно перевірялися хати-пустки, приміщення сільськогосподарських ферм й інші місця, де міг знайти тимчасовий прихисток 12-річний хлопчик.

Після кількагодинних розшукових заходів підлітка знайшли неушкодженим. Одна з пошукових груп виявили хлопчика, який блукав поміж кущів і дерев.

Своїм рятівникам він розповів, що не зміг знайти вихід з лісу, коли надворі звечоріло. Відтак, натрапивши на ялинку, він обрубав нижнє гілля та переночував на ньому просто під деревом. А вранці він вирушив шукати, як вибратися з лісових хащів. Хлопця знайшли за 20 кілометрів від його села, на межі кордону Ємільчинського та Олевського районів. Хлопчика оглянули медики та передали в обійми рідних.