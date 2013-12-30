У Києві пожежа пошкодила оздоровчий комплекс

У Києві горіло судно, в якому розміщується двоповерховий оздоровчий комплекс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа у Деснянському районі міста (річка Дніпро) на несамохідному судні, де розміщено двоповерховий оздоровчий комплекс, виникла, 28 грудня, о 03.25.

Вогнем знищено надбудову судна на площі 100 м2.

О 04.40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється, йдеться в повідомленні.