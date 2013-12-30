У Києві пожежа пошкодила оздоровчий комплекс
13:11, 30 грудня 2013Новини регіонів
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Розміщувався на судні
У Києві горіло судно, в якому розміщується двоповерховий оздоровчий комплекс.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа у Деснянському районі міста (річка Дніпро) на несамохідному судні, де розміщено двоповерховий оздоровчий комплекс, виникла, 28 грудня, о 03.25.
Вогнем знищено надбудову судна на площі 100 м2.
О 04.40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється, йдеться в повідомленні.
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