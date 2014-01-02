Миколаївщина: під час пожежі загинули мати й 2-річна дитина

У місті Первомайськ Миколаївської області під час пожежі загинули мати й дворічна дитина.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов 1 січня о 12.00 від чергового міліції.

"Вранці, приблизно близько 10.30, сусідка побачила, що з літньої кухні йде дим. Коли пенсіонерка ввійшла до будинку, то побачила, що тліє матрац й постільна білизна. На місці займання було виявлено тіло загиблої жінки 1973 р.н. і дитини 2011 р.н.", - повідомили в управління ДСНС.

Причиною пожежі було куріння в ліжку.