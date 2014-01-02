Психологи врятували жінку, яка 1 січня хотіла накласти на себе руки

У місті Умань Черкаської області рятувальникам вдалося відмовити жінку від самогубства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 1 січня о 15.45 до уманських рятувальників від місцевих жителів надійшло повідомлення про жінку, яка забравшись на конструкції Осташівського мосту, збирається стрибнути у воду з 10-метрової висоти. За декілька хвилин на місце події прибули співробітники ДСНС та психолог-рятувальник. Психолог впродовж 15-хвилин зумів відмовити 53-річну жінку від стрибка з мосту, після чого її передали лікарям.

Причини, що спонукали жінку прийняти рішення про самогубство, з’ясовуються.