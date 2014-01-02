У Севастополі 4 людини одержали травми через піротехніку

Через порушення правил використання піротехнічних виробів з 31 грудня 2013 по 2 січня 2014 року в Севастополі 4 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС України у м. Севастополі, перший випадок стався вдень 31 грудня в Гагарінському районі Севастополя біля Сталінградського ринку. Жінці, 1971 року народження, під ноги було кинуто петарду, в результаті чого вона отримала опіки.

Другий випадок стався 31 грудня о 21:45 на вулиці Тульська. У підлітка, 1998 р. н., в руках розірвалася петарда на рівні очей. Потерпілий був направлений в 5 міську лікарню з діагнозом: термічний опік рогівки очей, контузія слабкого ступеню обох очей, забій пальця лівої кисті.

Третій випадок стався 1 січня в Інкермані по вулиці Яблочкова. За телефоном «101» надійшло повідомлення, що на балконі житлового будинку стався вибух. На місце було направлено відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 5. По прибуттю на місце рятувальники виявили, що вікна балкона однієї з квартир на 2-му поверсі були вибиті. На вході в квартиру пожежним перегородив шлях невідомий молодий чоловік, але коли вони відкрили двері, на бійців напав ротвейлер, проте рятувальники піднялися в квартиру по висувній драбині, де були виявлені залишки саморобного «вибухового пакету». У цей час винуватець вибуху зник. Однак, він звернувся за медичною допомогою: молодий чоловік 1992 року народження був госпіталізований до четвертої міської лікарні з діагнозом опіки рук 1-2 ступеня, скальпована рана кістки.

Ще один випадок стався в 23:00 1 січня в селі Роднікове, по вулиці Зарічна: внаслідок вибуху саморобної петарди чоловік 1991 року народження отримав опіки рук 1-2 ступеня.